Ты мне в сыновья годишься: в Краснодаре огромный дефицит кадров, на работу зовут даже пенсионеров

Ты мне в сыновья годишься: в Краснодаре огромный дефицит кадров, на работу зовут даже пенсионеровПочти половина, а именно, 43% предприятий и организаций в Краснодаре принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 30% - на отдельные должности.