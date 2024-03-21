Ты мне в сыновья годишься: в Краснодаре огромный дефицит кадров, на работу зовут даже пенсионеров

Ты мне в сыновья годишься: в Краснодаре огромный дефицит кадров, на работу зовут даже пенсионеровПочти половина, а именно, 43% предприятий и организаций в Краснодаре принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 30% - на отдельные должности.
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