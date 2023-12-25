Счастливая семья: Татьяна Навка, Дмитрий Песков и их дочь Надежда показали совместное фото

На днях Дмитрий Песков порадовал публику своим появлением на ледовом шоу Татьяны Навки. Это было очень непривычное зрелище, ведь обычно пресс-секретарь президента РФ предпочитает оставаться в тени и не привлекать к себе лишнее внимание в шоу-бизнесе.