Россия надеется, что представители стран Европы смогут принять участие в IV конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске 3–4 ноября.
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