The First Berserker: Khazan Deluxe Edition +DLC [STEAM]https://irongames.ru/key/5077342 – Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой The First Berserker: Khazan Deluxe Edition для игры в оффлайн режимеАккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта◾ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ◾ Доступ остается ваш навсегда Инструкция по оффлайн активации:1.