Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки с рекламой

Верховный суд РФ признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки. Дело жителя Москвы, которому банк «Русский Стандарт» продолжал звонить с предложениями кредита, несмотря на его отказ, было пересмотрено.
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