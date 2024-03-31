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Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей текущего года

Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей текущего года

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Эмма Стоун его возглавила, в этом году она также стала лауреатом "Оскара" за лучшую женскую роль в киноленте "Бедные-несчастные", которую снял режиссер Йоргос Лантимос.

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