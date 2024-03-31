Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей текущего года

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Эмма Стоун его возглавила, в этом году она также стала лауреатом "Оскара" за лучшую женскую роль в киноленте "Бедные-несчастные", которую снял режиссер Йоргос Лантимос.