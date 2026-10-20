Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, 29 июля 2026 года © Пелагия Тихонова/РИА НовостиРешение приостановить санкции против России требовало от президента США Дональда Трампа мужества.
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