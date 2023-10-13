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Ефимов: в Москве возведут не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ

Ефимов: в Москве возведут не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ

В семи административных округах Москвы построят не менее 16 медицинских объектов. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что редевелопмент инвесторы будут проводить в рамках программы комплексного развития территорий.

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