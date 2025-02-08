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Китай

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Рост экономики России в 2024 году превысил ожидания и составил 4,1 проц. -- премьер-министр

Москва, 7 февраля /Синьхуа/ -- ВВП России за 2024 год вырос на 4,1 проц., что превысило ожидания. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, представив экономические данные Росстат.

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