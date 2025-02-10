«Мама решила завести питомца»: Игорь Виноградов, оставшийся без лица в 7 лет из-за собаки, рассказал о пережитом

В начале нулевых с Игорем Виноградовым из Ивановской области произошла трагедия — на него набросилась бойцовская собака.
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