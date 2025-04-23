Жители РТ с ментальными болезнями могут получить помощь в дневных отделениях соццентров

В Татарстане развивается инфраструктура для помощи семьям, где есть люди с психическими нарушениями. По данным Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева, в регионе проживают 80 тыс.
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