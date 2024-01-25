«Международное расследование преступлений Киева однозначно нужно»: в Кремле высказались об атаке ВСУ в отношении Ил-76

Преступления киевского режима нужно разбирать в ходе международного расследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского «инициировать международное расследование» катастрофы Ил-76.
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