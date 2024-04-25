У Левы из Би-2 после тюрьмы в Таиланде начались проблемы с психикой

В феврале 2024 года участники группы Би-2 оказались в тюремном заключении в Таиланде. Со слов Егора Бортника*, известного как Лева из Би-2, это заключение не прошло для него бесследно и потребовалась помощь психиатра.
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