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У Левы из Би-2 после тюрьмы в Таиланде начались проблемы с психикой

У Левы из Би-2 после тюрьмы в Таиланде начались проблемы с психикой

В феврале 2024 года участники группы Би-2 оказались в тюремном заключении в Таиланде. Со слов Егора Бортника*, известного как Лева из Би-2, это заключение не прошло для него бесследно и потребовалась помощь психиатра.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Глядя на них, проблемы с психикой в хронической форме были до тюрьмы.
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12 час.
ИИ
Иван Иваныч
&quot; часто резко комментирует происходящее в родной стране...&quot;- Белоруссии? Израиле? Испании? Черт его знает, где его &quot;родная&quot; страна, ясно лишь только, что не Россия! И это радует!)))
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6 час.

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