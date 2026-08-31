На Камчатке туриста эвакуировали с горного массива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты доставили в медучреждение туриста, которому стало плохо на горном массиве Вачкажец на Камчатке, с острым состоянием сердца.
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