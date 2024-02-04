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Увы, увы, но на Запад у нас фапают очень многие...

Мысли  вслух.Я  тут недавно  начала  мало-мало  читать    в  телеграмме    некоего  господина   с  ником   "Сыны Монархии".

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Когда то они Боровск кровью русской залили в храмах.
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