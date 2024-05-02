Нефть может обновить апрельские минимумы

Цены на нефть в США упали до семинедельного минимума потеряв более чем 3% за сессию среды. Спекулянты обратили внимание на резкий рост еженедельных запасов, что может быть вызвано снижение спроса на черное золото.
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