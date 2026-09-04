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Воронежские новости

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Почему мошенникам недостаточно услышать «да» по телефону

Почему мошенникам недостаточно услышать «да» по телефону

Истории о том, что достаточно сказать «да» по телефону, чтобы лишиться всех сбережений, – не более чем миф.

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