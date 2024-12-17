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В ауле Панахес завершился капитальный ремонт дома культуры

В ауле Панахес завершился капитальный ремонт дома культуры

В ауле Панахес завершился капитальный ремонт дома культуры. Благодаря нацпроекту «Культура» заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, положили плитку в коридорах, провели внутреннюю отделку, выделили дополнительные санузлы.

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