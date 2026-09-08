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Иркутск Сегодня

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На фасаде иркутской школы № 28 открыли мемориальную доску погибшему бойцу

В Иркутске на фасаде школы № 28 торжественно открыли мемориальную доску в память о кавалере ордена Мужества Алексее Цаплине, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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