Рейтинг ATP. Хуркач стал №9, Эмбер дебютировал в топ-20, Шевченко – в топ-50

Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №49. FedEx ATP Rankings Положение на 13 ноября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9945 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8455 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7200 4 (4) Янник Синнер (Италия) 5490 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4805 6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4235 7 (8) Александр Зверев (Германия) 3585 8 (10) Хольгер Руне (Дания) 3460 9 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3245 10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3100 11 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 2825 15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2520 20 (23) Юго Эмбер (Франция) 1765 22 (25) Адриан Маннарино (Франция) 1755 29 (22) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1425 35 (35) Аслан Карацев (Россия) 1193 39 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1122 49 (63) Александр Шевченко (Россия) 947 61 (81) Джек Дрэйпер (Великобритания) 856 68 (80) Павел Котов (Россия) 791 99 (114) Алекс Микельсен (США) 619 101 (83) Юго Гастон (Франция) 609 171 (170) Иван Гахов (Россия) 364 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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