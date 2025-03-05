Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Ильин
    Пока таких чиновников не будут сажать....с конфискацией....так и будет продолжаться этот бардак в стране. Безнаказанн...Мигрант обогнал 5...
  • александр крот
    Еще бы их родствеников потрести на конфикации имущества...ужас ..только растрелКто «открывал вор...
  • Чужестранка
    Кровавые мальчики к ним во сне не приходят? Пусть удавятся как Иуда Искариот!Кто «открывал вор...

Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

  МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведывательных и дипломатических служб обратиться к Соединенным Штатам за разъяснениями о перспективах военной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Дубков
и клоун
Ответить
17 час.
Александр Николаевич
Зеля приметивный пианист, а К О Л О М О Й С К И Й -афтор уничтожения 404!!! Сейчас, наверняка, ему все по барабану-свою цель он почти достиГ!!!
Ответить
16 час.
Игорь Кузнецов
Приостановка военной помоши США Украине это, в первую очередь, &quot;наказание за хамство&quot; Зеленского с пролонгацией Соглашения перечислять в Фонд (американский) из прибыли, а также показать европейским сранам их место - сами, если хотите, поддерживайте. Вероятно поставки возобновятся после &quot;осозания и принятия&quot; роли США.
Ответить
4 час.
наверх