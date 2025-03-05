МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведывательных и дипломатических служб обратиться к Соединенным Штатам за разъяснениями о перспективах военной помощи.
Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США
Комментарии
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Александр Дубков
и клоун
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17 час.
Александр Николаевич
Зеля приметивный пианист, а К О Л О М О Й С К И Й -афтор уничтожения 404!!! Сейчас, наверняка, ему все по барабану-свою цель он почти достиГ!!!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Приостановка военной помоши США Украине это, в первую очередь, "наказание за хамство" Зеленского с пролонгацией Соглашения перечислять в Фонд (американский) из прибыли, а также показать европейским сранам их место - сами, если хотите, поддерживайте. Вероятно поставки возобновятся после "осозания и принятия" роли США.
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4 час.
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