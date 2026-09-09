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Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о переходе долга за капремонт при покупке жилья

Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о переходе долга за капремонт при покупке жилья

Долги прежнего владельца за коммунальные услуги не переходят к покупателю квартиры, однако задолженность по взносам на капитальный ремонт закрепляется за жильем.

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