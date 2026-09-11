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Мировое обозрение

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«Приветствовали громче, чем Моди»: Индийский бизнесмен подстерёг Путина в отеле ради фото

«Приветствовали громче, чем Моди»: Индийский бизнесмен подстерёг Путина в отеле ради фото

Индийский предприниматель устроил импровизированную встречу Владимиру Путину прямо в коридоре гостиницы, где российский президент остановился во время саммита БРИКС.

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