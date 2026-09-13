CTV: Канада не стремится стать членом Евросоюза

Nicolas Maeterlinck/TASS Канада ни в коем случае не стремится к членству в Евросоюзе. Об этом 13 сентября сообщил телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в канадском правительстве.
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