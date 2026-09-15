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Регион 29

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Жителя Плесецкого округа оштрафовали на 240 тысяч рублей за пьяную езду на мопеде

Жителя Плесецкого округа оштрафовали на 240 тысяч рублей за пьяную езду на мопеде

Мужчина ранее уже был привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.В Плесецком округе суд оштрафовал местного жителя на 240 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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