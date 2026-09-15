Жителя Плесецкого округа оштрафовали на 240 тысяч рублей за пьяную езду на мопеде

Мужчина ранее уже был привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.В Плесецком округе суд оштрафовал местного жителя на 240 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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