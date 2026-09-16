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Царьград

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Кризис доверия к Россельхознадзору: вакцину отозвали, скот изымают. Какие ошибки уже признаны?

Кризис доверия к Россельхознадзору: вакцину отозвали, скот изымают. Какие ошибки уже признаны?

Россельхознадзор потребовал изъять и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак "Мультикан-8". Почти одновременно в Иркутской области началось изъятие скота в рамках карантина по заразному узелковому дерматиту.

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