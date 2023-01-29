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Даниил Серохвостов: «На первом подъеме понял, что у Смольского намного меньше сил, потому что я за ним легко проехал и обогнал его»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

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