Сексуальность — это не молодость и красота!

Три вещи не играют роли: возраст, внешность и характер. Ваша сексуальность зависит не от них. Когда девушке 20 лет, ей море по колено, она себе нравится, она никого не боится, она сама выбирает, кого хочет, она посылает мужиков направо и налево.
Три вещи не играют роли: возраст, внешность и характер. Ваша сексуальность зависит не от них. Когда девушке 20 лет, ей море по колено, она себе нравится, она никого не боится, она сама выбирает, кого хочет, она посылает мужиков направо и налево.
Свежие комментарии