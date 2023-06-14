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Сексуальность — это не молодость и красота!

Три вещи не играют роли: возраст, внешность и характер. Ваша сексуальность зависит не от них. Когда девушке 20 лет, ей море по колено, она себе нравится, она никого не боится, она сама выбирает, кого хочет, она посылает мужиков направо и налево.

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