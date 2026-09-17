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SEC предоставила временное исключение для торговли токенизированными американскими акциями

SEC предоставила временное исключение для торговли токенизированными американскими акциями

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила временное исключение, разрешающее ограниченную торговлю токенизированными американскими акциями на определенных ончейн-площадках.

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