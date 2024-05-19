Мбаппе – лучший бомбардир сезона в Лиге 1 с 27 голами. Дембеле – лучший ассистент с 8 голевыми передачами в 26 матчах

Форвард «ПСЖ» забил 27 голов в 29 матчах чемпионата. Вторым в списке стал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид, на счету которого 19 голов в 33 играх, третьим – Александр Ляказетт из «Лиона» с 18 голами в 28 матчах.