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Ивановские новости

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Ивановская генеалогия начиналась с Ольги Захаровой, родившейся 20 сентября

Ивановская генеалогия начиналась с Ольги Захаровой, родившейся 20 сентября

Более 30 лет Ольга Захарова проработала в Государственном архиве Ивановской области, опубликовала свыше 300 статей и стала одной из первых в стране, кто занялся генеалогией профессионально.

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