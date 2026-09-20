Ивановская генеалогия начиналась с Ольги Захаровой, родившейся 20 сентября

Более 30 лет Ольга Захарова проработала в Государственном архиве Ивановской области, опубликовала свыше 300 статей и стала одной из первых в стране, кто занялся генеалогией профессионально.
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