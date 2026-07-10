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Сафонов о языках: «Начав учить французский, я забыл английский и некоторые русские слова. Пытался вспомнить «грибы» в ресторане, но сказал «mushrooms». Кто-то думал, что я ##########, возможно»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что начал забывать русский язык из-за жизни во Франции.

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