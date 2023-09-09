Русская весна

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Западу необходимо предъявить серьёзный ультиматум, — Симоньян о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном

Западу необходимо предъявить серьёзный ультиматум, — Симоньян о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном

Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит «какой-то серьезный ультиматум», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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