В Симферополе встретили чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская»

В кафедральный Александро-Невский собор Симферополя пребыла чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская» из Богоявленского собора Костромского кремля для поклонения и соборной молитвы о семье и семейном благополучии.
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