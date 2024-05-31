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Спортивная медицина в Калуге: помощь спортсменам с восстановлением после тренировок и травм

Спортивная медицина в Калуге: помощь спортсменам с восстановлением после тренировок и травм

Приятно отмечать, что количество людей, занимающихся спортом в нашем регионе, растёт с каждым годом. За поддержание здоровья как профессиональных спортсменов, так и любителей отвечает спортивная медицина.

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