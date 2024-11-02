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«Выглядел измученным и напряженным». В США обратили внимание на состояние Зеленского на фоне неудач на фронте

«Выглядел измученным и напряженным». В США обратили внимание на состояние Зеленского на фоне неудач на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит изможденным и напряженным на фоне неудач Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте, на его внешний вид обратили внимание чиновники из США, посещавшие Киев, пишет The New York Times (NYT).

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