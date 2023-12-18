Владимир Колокольцев сообщил о пресечении деятельности крупного наркосообщества

Сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества: «Его участники осуществляли производство и сбыт наркотиков на территории Московской и Тульской областей.