Глава Госавтоинспекции разъяснил, как наказывать нарушителей без госрегзнаков

Начальник ГИБДД разослал местным полицейским инструкции о том, как наказывать водителей, управляющих транспортными средствами без номеров.
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