Рейс Самара—Сочи задержали на 12 часов из-за ЧП в аэропорту

Рейс из самарского аэропорта Курумоч в Сочи, запланированный на 15:50 11 октября, перенесен на 04:30 следующих суток из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту назначения после падения обломков беспилотника.
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