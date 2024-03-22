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  • Boris Borisov
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    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...

Товарищеские матчи. Испания сыграет с Колумбией, Нидерланды примут Шотландию, Аргентина без Месси против Сальвадора

Также в пятницу Нидерланды примут Шотландию, Аргентина без Лионеля Месси в ночь на субботу встретится с Сальвадором.

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