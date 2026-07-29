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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мовсисян о том, что обсуждал с Обамой геноцид армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить меня?»

Бывший нападающий «Спартака»  Юра Мовсисян вспомнил о встрече с экс-президентом США  Бараком Обамой .

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