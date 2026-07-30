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Обвиняемого в гибели уральского ученого отправили в СИЗО

Обвиняемого в гибели уральского ученого отправили в СИЗО

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Суд отправил под стражу Александра Реверука, участника драки, после которой умер директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.

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