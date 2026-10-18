17 и 18 октября очередные французские протесты сопровождались очередными же столкновениями с жандармами, погромами, поджогами и мародёрскими посещениями торговых точек.
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