Видео: петербургские полицейские задержали в Ленобласти крупного сбытчика наркотиков

Возбуждено уголовное дело Крупного сбытчика наркотических средств задержали петербургские полицейские на территории Ленинградской области, сообщила сегодня в своём телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.
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