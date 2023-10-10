Жителя столицы за незаконный сбыт наркотиков в Кирсанове

В Кирсанове перед судом предстал ранее судимый 32-летний житель Москвы. Мужчина признан виновным в трёх покушениях на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах, сообщает прокуратура Тамбовской области.
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