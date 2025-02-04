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Эксперт Ян Хайцеэр разъяснил, кто с февраля может остаться без машины

Эксперт Ян Хайцеэр разъяснил, кто с февраля может остаться без машины

Владельцев старых машин грозят штрафы в связи с более строгими требованиям к техосмотру.Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обсудил вступившие с 1 февраля в силу изменения для владельцев автомобилей, которым больше 10 лет.

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