Эксперт Ян Хайцеэр разъяснил, кто с февраля может остаться без машины

Владельцев старых машин грозят штрафы в связи с более строгими требованиям к техосмотру.Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обсудил вступившие с 1 февраля в силу изменения для владельцев автомобилей, которым больше 10 лет.