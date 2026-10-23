В ночь на 23 октября в сторону Московского региона летели 155 беспилотников, большую часть сбили на дальних рубежах, пять БПЛА нейтрализованы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Зеленский запрети...
- ГБ The Atlantic: Кие...
- ГБ Суперкрейсер выше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым