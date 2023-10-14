Матвиенко: Россия ценит позицию Омана по украинскому конфликту

Россия ценит тот факт, что Оман выражает взвешенную позицию по конфликту на Украине. Об этом на встрече с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой бен Али аль-Халили в кулуарах парламентского саммита G20 в Нью-Дели сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.