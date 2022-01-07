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Сандгрен о Джоковиче: «Не хотел бы я с ним играть, когда он выйдет после нескольких дней в клетке»

Американец Теннис Сандгрен, пропускающий Australian Open из-за нежелания прививаться от коронавируса, прокомментировал проблемы на границе, с которыми столкнулся Новак Джокович.

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