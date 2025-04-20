Траты на автотовары у россиян в марте увеличились на 42%

В марте 2025 года по сравнению с февралем траты россиян на автотовары увеличились в среднем на 42%, выяснили аналитики Moneypalce (входит в экосистему для бизнеса «Контур»), изучив динамику продаж на Ozon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии